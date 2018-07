Tübinger Sommerinsel am See

Bereits zum 17. Mal schlagen die Gastronomen der TüGAST ihre weißen Pagodenzelte auf. Auch in diesem Jahr wieder am idyllischen Tübinger Anlagensee. Los geht's bereits am 25. Juli. Die Sommerinsel ist täglich ab 17 Uhr geöffnet, an beiden Sonntagen sogar durchgehend ab 11 Uhr. Der 30. Juli ist auch in diesem Jahr wieder der beliebte verkaufsoffener Sonntag zum Ferienanfang.

12 Tage kann man auf der Sommerinsel Schlemmen, Genießen und die Seele baumeln lassen - ganz nach seinem Geschmack. Bei den Insel-Küchen der Restaurants vom Hotel Krone, Hotel am Schloss, Restaurant Museum und dem LUDWIGs ist hier für jeden etwas dabei.

Bereits im Vorfeld oder natürlich auch vor Ort, kann man sich diesmal über das Vielfältige Speisen- und Getränkeangebot informieren: über die online Plattform www.menufairy.de und der dazugehörigen app erhält man die komplette Übersicht mit Auswahl von Ernährungsformen, Allergenen und Zusatzstoffen. Keine Installation ist dafür notwendig. Einfach QR-Code aufrufen und starten.

Weiteres können die Sommerinsel-Besucher für die Anreise das Bus-Sondertagesticket für bis zu 5 Personen (30% günstiger als Tagesticket Gruppe) nutzen!

Für die Kleinen gibt es diesmal wieder ein breites Unterhaltungsprogramm mit Aqua-Balls, einem Kinderkarussell und weiteren Highlights.

Versorgt wird die Tübinger Sommerinsel auf dieses Jahr wieder mit "blue-green", dem Tübinger Öko-Strom aus Wasserkraft.

Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr / Sonntag ab 11 Uhr

Die Highligts 2018

- Mi 25. Juli Eröffnung

- Do 26. Juli Großes See-Feuerwerk

- So 29. Juli "Klassiker am See" - der große Old/Youngtimer Treff mit über 100 Fahrzeugen und verkaufsoffener Sonntag

Do 02. August Großes See-Feuerwerk

So 05. August City-Triathlon Tübingen - mit Siegerehrungen am Anlagensee