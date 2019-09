Die Verbindungshäuser prägen das Antlitz Tübingens. Gewinnen Sie einen Einblick in die Architektur und Geschichte dieser Häuser. Und dies nicht nur von außen. Was es mit den teils prächtigen und burgähnlichen Bauten in Tübingen auf sich hat, erfahren Sie im April auf dem Österberg und im Oktober in der Gartenstraße.