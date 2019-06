Tübinger Themenführungen

2019 ist ein „Bücherfestjahr“. Schauen wir deshalb auf die Stadt, wo Literatur seit je her als Wissenschaft und mit Leidenschaft betrieben wurde. Zwar wurde der Buchdruck nicht in Tübingen erfunden, doch wurde die Stadt durch die Universitätsgründung zu einer Stadt des Geistes und zu einer Stadt des Buches. Auf einem „bibliophilen“ Streifzug wird an große Namen des Tübinger Buchgewerbes erinnert.