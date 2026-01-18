Zwei Abriss-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park – und plötzlich spricht jeder von TULPE. Kein Wunder: Mit dem viralen TikTok-Hit Enfant Sensible, schonungsloser Ehrlichkeit und einer klaren politischen Haltung hat sich die Band aus dem Schatten gespielt – und steht jetzt für ein ganz eigenes Lebensgefühl: voller Menschlichkeit, Engtanz mit dem Chaos und dem Willen, sich mit voller Wucht in das Leben zu stürzen.

Könige von Trotuzdem – so heißt ihre erste Headline-Tour im Frühjahr 2026. Zehn Städte. Zwei Länder. Kein Kompromiss. Der Titel ist Programm: Wo andere stehen bleiben, rennt TULPE weiter – mit offenen Armen ins Drama, mit einem Lachen durch die Trümmer und zielen mit Pathos und Punchlines direkt ins Herz, Dein Herz.

Ob im viralen „Enfant Sensible“ – einem Kracher, der Mackermythen demoliert –, im Größenwahn-Song „Rockbillionär“, oder im hymnischen „König von Trotzdem“, das Lebenslügen auseinandernimmt und in Euphorie verwandelt: TULPE sind laut, klug, zart, dreckig, verspielt – und verdammt nah dran an dem, was es heißt, heute jung zu sein.

Wenn hier was untergeht, dann mit Stil. Wenn’s regnet, dann Champagner. Und wenn ein Herz bricht, dann nur, um endlich richtig zu schlagen.

TULPE sind Poesie auf Steroiden. Und 2026 wird ihr Jahr.