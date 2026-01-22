Tulpe

Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart

KÖNIGE VON TROTZDEM TOUR 2026

Zwei Abriss-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park – und plötzlich spricht jeder von TULPE.

Kein Wunder: Mit dem viralen TikTok-Hit Enfant Sensible, schonungsloser Ehrlichkeit und einer klaren politischen Haltung hat sich die Band aus dem Schatten gespielt – und steht jetzt für ein ganz eigenes Lebensgefühl: voller Menschlichkeit, Engtanz mit dem Chaos und dem Willen, sich mit voller Wucht in das Leben zu stürzen.

Könige von Trotuzdem – so heißt ihre erste Headline-Tour im Frühjahr 2026.

Zehn Städte. Zwei Länder. Kein Kompromiss. Der Titel ist Programm: Wo andere stehen bleiben, rennt TULPE weiter – mit offenen Armen ins Drama, mit einem Lachen durch die Trümmer und zielen mit Pathos und Punchlines direkt ins Herz, Dein Herz.

