Tunika-Workshop

In der Gruppe können Frauen in familiärer Atmosphäre gemeinsam handwerklich aktiv sein und ihre Erfahrungen austauschen. Auch eigene Näh- und Handarbeiten können mitgebracht werden. Es stehen Stoffe, Nähmaschinen und Wolle zur Verfügung. Wir sprechen Deutsch, um Frauen mit Fluchterfahrungen das Ankommen in der neuen Umgebung zu erleichtern. Die Leiterin freut sich über Ideen und Anregungen aus fremden Kulturkreisen.