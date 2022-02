Tupoka Ogette - Und jetzt Du

Rassismuskritisch denken und leben ist die Möglichkeit, Gesellschaft aktiv mit- und umzugestalten und eine gerechtere Welt für uns alle zu schaffen.

Denn die Auseinandersetzung mit Rassismus eröffnet einen neuen Blick auf uns selbst und unsere Mitmenschen; sie ermöglicht neue Perspektiven und Begegnungen. Rassismus findet in jedem Bereich unseres Lebens, unserer Gesellschaft statt, allerdings oft, ohne ihn zu erkennen oder ihn anzusprechen. Tupoka Ogette wurde 1980 in Leipzig als Tochter eines tansanischen Studenten und einer deutschen Mathematikstudentin geboren. Kurz vor der Wende wanderte ihre Mutter mit ihr nach Westberlin aus, wo Ogette bis zu ihrem Abitur lebte. Seit 2012 ist Tupoka Ogette bundesweit als Beraterin und Trainerin im Bereich Rassismuskritik tätig. In dieser Funktion leitet sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz Fortbildungen, tritt als Speakerin auf, berät Teams, Organisationen und Unternehmen. Ihr im März 2017 erschienenes Handbuch »exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen« wurde zum Bestseller. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. In diesem Frühjahr erscheint ihr neues Buch „Und jetzt Du. Rassismuskritisch leben“ im Penguin Verlag.

In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof, dem Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart, dem Institut für Auslandsbeziehungen und der Stadt Stuttgart, Abteilung Erinnerungskultur

Projekt Aufklärung: Wie entsteht eine gerechte Welt?

