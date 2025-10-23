Der Tur Abdin, bekannt als der „Berg der Knechte Gottes“, ist eine der ältesten christlichen Kulturlandschaften im Südosten der Türkei.

Seit Jahrhunderten bewahren die syrisch-orthodoxen Christen hier ihre tief verwurzelte Tradition, die sich in den beeindruckenden Klöstern, Kirchen und jahrhundertealten Handschriften widerspiegelt. Die Region gilt als spirituelles Herzstück des syrischen Christentums, in dem Mönche und Gläubige bis heute die aramäische Sprache und liturgische Gesänge pflegen. Besonders die Klöster Mor Gabriel und Deyrulzafaran stehen als lebendige Zeugnisse dieser reichen Geschichte und ziehen Pilger aus aller Welt an. Trotz zahlreicher Herausforderungen bleibt der Tur Abdin ein einzigartiger Ort gelebter Geschichte, an dem Glaube, Kultur und Identität untrennbar miteinander verbunden sind. Wer ihn besucht, taucht ein in eine Welt, die jahrtausendealte Traditionen mit dem Glauben und Alltag der heutigen syrisch-orthodoxen Gemeinschaft verknüpft. Unsere Referentin ist selbst in der christlich-aramäischen Kultur aufgewachsen.