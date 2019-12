Tura Fasching

Dass zur Faschingszeit in Untermünkheim schon seit über 50 Jahren der »Bär steppt« ist bekannt. Was die Macher des TURA Untermünkheim in diesem Jahr für ein Programm auf die Beine stellen, sucht in der Region seinesgleichen.

Barbed Wire

Los geht es am Samstag, 1. Februar mit Barbed Wire, einer der besten Coverbands Süddeutschlands. Die Crew sorgt auf ihre unnachahmliche Art und Weise für geniale Stimmung sowie einem eindrucksvollen Musikerlebnis. Schon seit geraumer Zeit ist Barbed Wire für ihre aufwändigen und spektakulären Bühnenshows bekannt.