In diesem Jahr geht der TURA Untermünkheim wieder mit seinem bekannten TURA Fasching an den Start. Nach langer zwangspause hat der TURA wieder eine Veranstalltung auf die Füße gestellt.

Am 11.02.2023 gibt es wieder einen Ultraviolet Carneval. Schlager trifft auf EDM. Schwarzlicht Power, massig Neon-Effekte und eine hammer Bühnenshow von ULTRAVIOLET mit Kommando Vollgas, Max Zendis, Pheel Awsom uvm. An diesem Abend geht die Party so richtig ab.

Nach der Veranstalltung bring euch unser Busheimbringer in folgender Richtung sicher nach Hause. Busheimbringer Am 11. Februar (ULTRAVIOLET) in Richtung SHA, Hessental, Sulzdorf, Vellberg, Oso und Bühlertann

Unsere Veranstalltungen finden in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim statt. Alle weiteren Infos Findet Ihr auf tura-untermuenkheim.de/ tura-fasching hier kommt ihr auch auf den Online Vorverkauf. Tickets gibt es auch noch an der Abendkasse.