Tura Fasching mit der bekannten Partyband TETs

In diesem Jahr geht der TURA Untermünkheim wieder mit seinem bekannten TURA Fasching an den Start. Nach langer zwangspause hat der TURA wieder eine Veranstalltung auf die Füße gestellt.

Am 04.02.2023 geht es los mit der bekannten Partyband TETs. Getreu dem Moto Du, Wir, Party lassen die TETs die Halle beben. Neben Klassikern aus Rock und Pop kommen bei den TETs auch die aktuellen Charts, Hits aus den 90ern und legendäre Oldies nicht zu kurz. Und wenn es passt, kramen sie auch mal ein Highlight aus Opas Plattenkiste heraus. Zusätzlich werden die legendären Zellermer Guggafatzer auftreten.

Unsere Veranstalltungen finden in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim statt. Alle weiteren Infos Findet Ihr auf tura-untermuenkheim.de/ tura-fasching hier kommt ihr auch auf den Online Vorverkauf. Tickets gibt es auch noch an der Abendkasse.