Turbo AC'S (USA) // Neckarions (D)

The Turbo A.C.'S: Gegründet zu Beginn der 1990er Jahre in den schäbigen Gassen von New York City,

schlug bereits das Debütalbum "Damnation Overdrive" der Band um Sänger und Gitarrist Kevin Cole (der heutzutage einen Pizza Shop am Strand von Puerto Rico betreibt, wenn er nicht auf Tour ist) hohe Wellen – aber das ist auch überhaupt gar kein Wunder, schafften die Jungs es doch von Anfang an in ihrem unverkennbaren und markanten "Trademark-Sound" energiegeladenen, unbändigen und hochexplosiven Kick-Ass-Punk-Rock'n'Roll äußerst geschmacks- und stilsicher mit extrem eingängigen Melodien, Surf-Gitarren sowie Greaser- und Hot-Rod-Elementen zu kombinieren. So sind dann neben

dem Surf-Gitarrengott DICK DALE die RAMONES, die MISFITS sowie MOTÖRHEAD sozusagen die Fixsterne in ihrem musikalischen Universum, und wer etwas mit den SUPERSUCKERS oder SOCIAL DISTORTION anzufangen weiß, hat in ihnen ganz sicher eine neue Lieblingsband gefunden... doch während die Konkurrenz noch auf das Startsignal wartet, sind die "Turbo-Boys" schon längst an ihnen vorbeigerattert und hinterlassen bestenfalls noch eine gehörige Staubwolke! Nach gemeinsamen Tourneen mit den DWARVES, TURBONEGRO und THE HELLACOPTERS in der Vergangenheit kommt das Quartett jetzt endlich auch wieder einmal zu uns nach Europa und hat im Gepäck seine bislang letzte Studioplatte, die den Titel "Radiation" trägt und mit einer Coverversion des Songs "High By The Beach" der Pop-Sängerin LANA DEL REY aufwarten kann.

Support: NECKARIONS