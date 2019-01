Turbostaat (D)

× Erweitern Foto: flickr/ Montecruz Foto Turbostaat

20 Jahre dauert die ereignisreiche Geschichte von TURBOSTAAT nun schon an – nachzuvollziehen auf dem 2018er Live-Album „Nachtbrot“. Auf ihrer gleichnamigen Tournee machen die Deutschpunker am 21. Februar Station im Stuttgarter Club Universum.

„Rückblickend ist es leider nicht mehr zu beantworten, ob überhaupt jemand von uns zur ersten Probe erschienen wäre, wenn wir damals gewusst hätten, dass das automatisch bedeutet, für die nächsten zwei Jahrzehnte Verpflichtungen zu haben. Der 07.01.1999 war der Tag, an dem wir uns eben dort, in Husum, das erste Mal im Speicher zusammengefunden haben, um in einem abseitigen Raum unterm Dach gemeinsam Musik zu machen, ohne zu wissen, was für einen riesigen Einfluss diese Zusammenkunft für unser Leben haben wird. Wir waren fünf der Übrig gebliebenen und geplant war lediglich, dass wir ein bisschen Deutschpunk ballern", so Roland "Rolli" Santos in den Linernotes von Nachtbrot. Tja, das lief dann wohl völlig anders...