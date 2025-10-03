Turbuclub

bis

Jugendhaus Haus am Königsturm Königsturmstraße 13, 73525 Schwäbisch Gmünd

Der Turbuclub ist der turbulente Club im Jugendhaus für Kids von 6-12 Jahren.

 Jeden Freitag gibt es tolle Gruppenspiele, Bastelangebote, Aktionen, Ausflüge, Feste uvm. Natürlich darf das Freispiel nicht fehlen. Hierfür ist unser Jugendhaus der perfekte Ort: Kicker, Billard, Dart, Tischtennis, Sporthalle, Werkstatt, Volleyball- und Basketballfeld...Also alles was das Spieleherz höher schlagen lässt.

Das Angebot ist kostenlos und ihr könnt ohne Anmeldung vorbeischauen.

Info

Jugendhaus Haus am Königsturm Königsturmstraße 13, 73525 Schwäbisch Gmünd
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Turbuclub - 2025-10-03 14:30:00 Google Yahoo Kalender - Turbuclub - 2025-10-03 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Turbuclub - 2025-10-03 14:30:00 Outlook iCalendar - Turbuclub - 2025-10-03 14:30:00 ical

Tags