Der Turbuclub ist der turbulente Club im Jugendhaus für Kids von 6-12 Jahren. Jeden Freitag gibt es tolle Gruppenspiele, Bastelangebote, Aktionen, Ausflüge, Feste uvm. Natürlich darf das Freispiel nicht fehlen.
Hierfür ist unser Jugendhaus der perfekte Ort: Kicker, Billard, Dart, Tischtennis, Sporthalle, Werkstatt, Volleyball- und Basketballfeld...Also alles was das Spieleherz höher schlagen lässt.
Das Angebot ist kostenlos und ihr könnt ohne Anmeldung vorbeischauen.
Info
Jugendhaus Haus am Königsturm Königsturmstraße 13, 73525 Schwäbisch Gmünd
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie