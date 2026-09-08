Der Turbuclub ist der turbulente Club im Jugendhaus für Kids von 6-12 Jahren. Jeden Freitag gibt es tolle Gruppenspiele, Bastelangebote, Aktionen, Ausflüge, Feste uvm. Natürlich darf das Freispiel nicht fehlen.
Hierfür ist unser Jugendhaus der perfekte Ort: Kicker, Billard, Dart, Tischtennis, Sporthalle, Werkstatt, Volleyball- und Basketballfeld...Also alles was das Spieleherz höher schlagen lässt.
Das Angebot ist kostenlos und ihr könnt ohne Anmeldung vorbeischauen.
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