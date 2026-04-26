Wie geht man mit den Turbulenzen des Lebens um?

Die inzwischen schon mehrjährige Zusammenarbeit von Die TanzKompanie, der Rohräckerschule und Die Junior-TanzKompanie unter der Leitung des Choreografen Grégory Darcy wird auch dieses Jahr mit einer neuen Produktion fortgesetzt.

Das finale Stück wird am 30.01.2027 in der WLB zu sehen sein, aber bereits am Freitag, den 26.06.2026, haben Sie die einzigartige Möglichkeit, den Sneak Peek "Turbulences" vorab im Kulturzentrum Dieselstrasse zu erhalten. Freuen Sie sich auf unterschiedliche Choreografien, gezeigt von professionellen Tänzer:innen sowie Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu perkussiven Klängen.

Es erwarten Sie vielseitige Bewegungssprachen, die nach Möglichkeiten suchen, das Übernatürliche mit dem Hier und Jetzt zu verbinden und zeitgenössischen Tanz mit afrikanischen Einflüssen vereinen. Ein interaktiver Abend, an dem das Publikum zwischen den einzelnen Performances zum Dialog mit den Künstler:innen eingeladen ist.