Turkish Stand-Up - 5`i bir yerde

Stand-Up in türkischer Sprache

5`i bir yerde

(Fünf Goldstücke – verschmelzen zu einem.)

Die Top-türkischen Comedians Deutschlands treten in einer gemeinsamen Show auf Türkisch in der Zigarre auf.

Ein absolutes Novum! Die sonst in deutscher Sprache, unabhängig voneinander auftretenden und in der deutschen Comedy- und Kabarettszene erfolgreiche und bekannte türkischen Top-Comedians -Fatih Cevikkollu, Serhat Dogan, Sertac Mutlu, Kadir Zeyrek sowie Aydin Isik, der unter anderem auch den Heilbronner Neckarcup Zuschauern bestens bekannt ist – treten in einer gemeinsamen Show in ihrer Muttersprache auf.

Aufgrund des großen Erfolges dieses gemeinsamen Projektes, welches die Künstler im September erstmalig in Köln angetestet hatten, war klar, „Es geht weiter“.

Die Stand-Up-Comedians, die seit Jahren deutschlandweit auf sämtlichen kleinen und großen Bühnen Erfolge feiern, wollen jetzt gemeinsam mit Stand-Up Comedy in türkischer Sprache die Herzen der türkischen Zuschauer in ganz Deutschland erobern.

Mine Cebeci, Veranstalterin und Turnierdirektorin des ATP Challengers Neckarcup, ließ es sich nicht nehmen, der Heilbronner Teil dieses Projektes zu sein und fungiert auch hier als Veranstalterin.

„Es ist mir eine große Freude, diesen fünf erfolgreichen Künstlern eine stimmungsvolle Plattform hier in Heilbronn organisiert zu haben und unseren türkischsprachigen Mitbürgern ein ganz besonderes Event zum Jahresausklang darbieten zu können“, so Cebeci.

Das Programm handelt von der Sichtweise der in Deutschland lebenden türkischen Migranten auf die Welt, aber auch über das Verhalten der Leute in der Türkei, die sie als "Deutschländer" bezeichnen. Sie bedienen jegliche Klischees - über Probleme mit manch` deutschem Nachbarn, Geschlechterkonflikten, sozialen Diskussionen bis hin zum Fußball. Diese fünf Comedians (die fünf Goldstücke) behandeln klug und humorvoll eine Vielzahl von Themen und sorgen für einen etwa 2-stündigen, humorvollen Abend und viel Lachen und gute Laune für ihr Publikum.

Nach dem türkischen Kulturprogramm haben die Gäste das Vergnügen den Abend mit Freunden und türkischen Köstlichkeiten in Begleitung türkischer Musik und guten Gesprächen in der Zigarre - k2acht ausklingen zu lassen.

Veranstaltungsort: K2acht – Weststr. 28 – 74072 Heilbronn

Tag: 23. Dezember 2023 - Start: 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)

Sichert euch die Tickets, bevor sie ausverkauft sind!

Tickets: 20,00 €

tennis cebeci – Friedensplatz 11 74072 Heilbronn

oder WhatsApp 017621941853