Turn Gala “Celebration”

Gymnastinnen des SKC Tabea verzaubern mit Können und Anmut

Auch bei der 32. Tournee der TurnGala des Badischen Turner-Bundes und des Schwäbischen Turnerbundes – in diesem Jahr zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Turner-Bund auch in Niedersachsen zu sehen – dürfen sich die Zuschauer auf die Hallenserinnen freuen: Sie sind eines der Highlights der Tournee.

Alljährlich wird das TurnGala-Publikum mit einem bunten und vielfältigen Programm aus Turnen und Artistik, Tanz und Akrobatik, sowie Spaß, Komik und Humor bestens unterhalten. Absolut hochklassige sportliche Auftritte präsentiert dabei der Sport & Kultur Club TABEA Halle 2000 (SKC), der in diesem Jahr seinen 20. „Geburtstag“ feiert.

Mehr als 50 internationale und nationale Titel und Medaillen in der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) haben die TABEA-Gymnastinnen vom Stützpunkt Sachsen-Anhalt schon geholt. Außerdem kennen Millionen Zuschauer die Sportlerinnen aus TV-Sendungen wie „Wetten, dass...?“ oder „Supertalent“. Hier erreichten sie im Dezember 2012 das Finale der besten zehn Teams.

Neben den Vorzeigedisziplinen Rhythmische Sportgymnastik und Boxen liegt der Schwerpunkt der TABEA-Vereinsarbeit im sozialen Bereich, besonders in der sozialpädagogischen Weiterbildung. Dazu werden Fitnesskurse, Gesundheitssport, Biketrial, Radpolo und vieles mehr angeboten.

Im Rahmen der TurnGala treffen bei den TABEA-Auftritten anspruchsvolle Wettkampfübungen auf expressive Bewegungskünste, und die Spitzenturnerinnen aus Halle an der Saale lassen die Zuschauer durch ihre Gelenkigkeit, ihre Anmut und Grazie sowie die hochkonzentrierte Präzision ihrer Vorführungen staunen – sie sind eine wahre Augenweide!