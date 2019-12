TurnGala 2020 - Celebration

TurnGala – Die einzigartige Show in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Minden

Über den Jahreswechsel 2019/2020 findet die 32. Auflage der TurnGala des Schwäbischen Turnerbundes und des Badischen Turner-Bundes statt. Die Tour mit einem Mix aus Turnen, Gymnastik und Sport steht unter dem Motto "Celebration" und wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Turner-Bund auch in Niedersachsen und Minden stattfinden. Vom 17. Dezember 2019 bis zum 12. Januar 2020 könnt Ihr die Turnshow in 20 Städten hautnah erleben.