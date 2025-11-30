TurnGala 2026 "Beyond Limits"

Bei der TurnGala "Beyond Limits" loten Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt und der Region ihre Grenzen aus. Mit artistischer Präzision, neuen Facetten und atemberaubenden Showelementen erfinden sie sich immer wieder neu.

Die TurnGala des Badischen und Schwäbischen Turnerbunds begeistert seit Jahrzehnten Generationen von Zuschauern und ist längst zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender geworden. Jahr für Jahr, direkt nach den Weihnachtsfeiertagen bis zum Ende der Schulferien im Januar, präsentieren die beiden Turnerbünde aus Baden-Württemberg eine spektakuläre Show für die Sinne mit internationalen und regionalen Künstlern, atemberaubenden Choreografien und einem bunten Mix aus Turnen, Akrobatik, Artistik, Tanz, Comedy und Entertainment.