Die TurnGala liefert seit Jahrzehnten mit ihren atemberaubenden Choreografien und einem bunten Mix aus Turnen, Akrobatik, Artistik, Tanz, Comedy und Entertainment eine spektakuläre Show für die Sinne.

Mit artistischer Präzision, neuen Facetten und beeindruckenden Showelementen erfinden sich Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt und der Region immer wieder neu und machen sie das scheinbar Unmögliche möglich.

Die TurnGala „Beyond Limits“ ist eine Show voller Dynamik, Kraft und Magie.