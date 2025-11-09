TurnGala Stuttgart

TurnGala 2025/26 – BEYOND LIMITS

Tauche ein in eine Show, die Grenzen überschreitet! Die TurnGala des Badischen und Schwäbischen Turnerbunds begeistert auch 2025/26 mit einer spektakulären Mischung aus Turnen, Akrobatik, Tanz, Comedy und Entertainment – ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Erlebe eine atemberaubende Tournee, die mit Präzision, Luftakrobatik und faszinierenden Choreografien das Publikum begeistert. Die Artisten aus der ganzen Welt und der Region gehen über ihre eigenen Grenzen hinaus und machen das Unmögliche möglich.

Sei dabei, wenn die TurnGala die Bühnen erobert – 18 Shows in zwölf Städten in ganz Baden-Württemberg.