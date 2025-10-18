Turngau-Cup Vorkampf und Rückkampf in Tauberbischofsheim

bis

Sporthalle Wört Am Wört 6, 97941 Tauberbischofsheim

Die Turnabteilung richtet den Turngau-Cup des Main-Neckar-Turngaus aus. Die Gerätturnmädchen aller Altersklassen absolvieren diesen Mannschaftswettkampf, der aus zwei Wettkampftagen (Vor- und Rückkampf) besteht.

Hier zeigen die Mädchen ihre einstudierten Übungen an den vier olympischen Geräten:

Barren, Boden, Balken und Sprung.

Zuschauer und Interessierte sind herzlich willkommen!

Für das leibliche Wohl wird Dank unseres Bewirtungsteams auch gesorgt sein.

www.tsv-tbb-turnen.de

