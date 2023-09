Vereine des Main-Neckar-Turngaus, die Gerätturnen trainieren, turnen hier in Mannschaften. Sieger wird die Mannschaft mit den meisten Punkten aus diesem Vor- und späteren Rückkampf.

Die Veranstaltung wird von der Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim e. V. bewirtet.

Sie sind herzlich eingeladen bei diesem Wettkampf vorbeizuschauen und anzufeuern.

Der Rückkampf findet am 18.11.2023 in der Sporthalle am Wört statt.