Tussies Metzingen - Handball

Die Tussies starten in eine neue Ära in Tübingen. Die Paul Horn-Arena in Tübingen wird zur Bühne für Spitzensport und pinke Leidenschaft.

Die Geschichte der TUSSIES beginnt am 19. Dezember 2009, beim Derby gegen die Schwaben Hornets in Nellingen. Vor dem Spiel noch belächelt und von den Hornets als „die Tussies aus Metzingen“ bezeichnet, sind wir als die Siegerinnen vom Feld gegangen. Ein Sieg, den wir mit pinkfarbenen Hasenohren auf den Köpfen gefeiert haben. Dieser Moment war die Geburtsstunde der TUSSIES und gleichzeitig der Startschuss für eine beispiellose Aufholjagd und den Klassenerhalt am Ende dieser Saison.