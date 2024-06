„Tutti Frutti“. Werke aus der Sammlung Dr. Rainer Wild

Der Unternehmer, Wissenschaftler und Stifter Dr. Rainer Wild interessierte sich schon während seines Studiums für die Inhaltsstoffe und die phar­makologische Wirkung von Früchten und widmete diesen Themen seine Diplom- und Promotions­arbeiten. Dieses Interesse an Früchten spiegelt sich auch in seiner eindrucksvollen Kunstsammlung, die er seit über 40 Jahren konsequent thematisch aus­richtet. Die Städtische Galerie freut sich, die einzigartige Sammlung Dr. Rainer Wild in ihren Räumen zu präsentieren. Ergänzt wird die Auswahl durch ausgewählte künstlerische Positionen, die mit der Galerie eng verbunden sind.