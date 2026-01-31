Nach dem Erfolg der großen Tournee „HAI DAI MAU“, mit der Tutty Tran bereits mehr als 100.000 Menschen in ausverkauften Häusern zum Lachen gebracht hat, geht der beliebte Comedian ab Herbst 2025 mit seinem neuen Programm an den Start:

„Wok-Life-Balance“

Tutty Trans Geschichten seines vietnamesischen Vaters samt liebenswertem Akzent sind längst legendär. Sprüche wie „Kein Flei?“ oder „HAI DAI MAU“ fluten die sozialen Netzwerke und haben auch darüber hinaus Kultstatus erreicht. Nun setzt

„Deutschlands bekanntester Reisbürger“ noch einen drauf: Schonungslos direkt nimmt der Meister der Culture-Clash-Comedy in seinem neuem Programm Klischees treffsicher aufs Korn – ob sich selbst, die deutsch-vietnamesische Kultur oder

seine Freunde mit und ohne Migrationshintergrund: Niemand ist vor ihm sicher. Selbst seine sächsische Freundin nicht. Das ist gelebte Comedy-Inklusion!

Humor ist für Tutty Tran die perfekte Methode, den großen und kleinen Herausforderungen des Alltags Herr*in zu werden: „Für mich ist ein erfülltes und entspanntes Leben eine Mischung aus verschiedenen Zutaten. Und wie beim Wok schwenken ist es gar nicht so einfach, die richtige Balance zu finden“, erklärt er. „Ich will dem gefühlten Wahnsinn des Lebens mit einem breiten Grinsen begegnen. Und im besten Fall kann ich mein Publikum inspirieren, es auch so zu machen. Ganz nach dem Motto: ‚Wer sich selbst nicht zu ernst nimmt, hat mehr zu lachen!‘“

„Wok-Life-Balance“: Comedy für (fast) die ganze Familie – mit freundlicher Empfehlung ab 16, weil manche Pointen einfach zu tief gehen, um jugendfrei zu sein!