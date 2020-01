Tutu Toulouse: Verliebt - Vertont - Verdichtet

Was interessiert letztendlich jede/n? Die Liebe!

Liebt er mich? Liebt sie mich? Das ist doch Frage – immer wieder.

Egal ob obsessiv, bizarr, zärtlich, albern, romantisch, philosophisch oder herzzerreißend:

Tutu Toulouse nimmt das Thema in seiner vollen Blüte unter die Lupe und gewinnt auch den düsteren und welken Blättern Momente voll Schönheit, Ehrlichkeit und – immer auch wieder! – Humor ab. Muss Liebe gleich ein Sprung ins kalte Wasser sein? Was ist mit der Liebe mit und unter Tieren, der gleich-geschlechtlichen Liebe, was mit Liebe als Rettungsanker? Und wie sehr tut Scheiden eigentlich wirklich weh?

Über diese oder auch ganz andere Fragen singt, tönt, textet und sinniert die wohl liebenswerteste Ménage-à-quatre im Kleinkunsthaushalt: Tutu Toulouse – vierfach famourös!

Und da Liebe bekannt lich durch den Magen geht, kredenzen wir in der Pause kulinarische Grüße aus der Küche des Palais Prinz Carl