TV Smith & The Bored Teenagers TV Smith & The Bored Teenagers Do., 3. April 2025

Eine Punkrock-Legende kommt nach Reutlingen! TV Smith hat sich eine Karriere als moderner Troubadour aufgebaut, der mit seinen knallharten Texten und Kommentaren zu aktuellen Themen die Welt bereist und sich eine beachtliche Fangemeinde erspielt hat. Mit TV Smith & The Bored Teenagers - replay the songs of The Adverts - kehrt er zu seinen Wurzeln in den späten 70er Jahren zurück und nimmt die ADVERTS-Klassiker mit einer großartigen Band aus sympathischen Musikern neu auf, die schon seit vielen Jahren mit TV zusammenspielen und auf Festivals in ganz Europa ein hochoktaniges Live-Set spielen. Das Live-Set des Original-Frontmanns TV Smith und seiner Band The Bored Teenager's umfasst alle Adverts-Singles 'Gary Gilmore's Eyes', 'One Chord Wonders', 'No Time to be 21', aber auch einige neuere Songs seines Schaffens können Teil der Show sein. Genial!

Indi(e)stinction-Festival: Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 besteht die Independent-Music-Reihe »Indi(e)stinction« im Kulturzentrum franz.K und seit 2016 ist ihr ein eigenes Festival gewidmet. Im Frühjahr 2025 findet jetzt schon das neunte Indi(e)stinction-Festival im franz.K in Reutlingen statt. Über mehrere Wochen hinweg wird das gesamte Terrain von non-mainstream Rock- und Pop-Musik vermessen – so wie man sich durch das Independent-Regal seines geliebten Plattenladen stöberte und dabei allerlei Musik entdeckte, die man selbst gerne als »Indi(e)stinction« eingeordnet hätte.

Support: The Snacks

Genuss ohne Limit: Hier kommt der erste Mitternachtsimbiss mit Arschtritt! THE SNACKS sind das Richtige für die hungrigen Nächte zwischendurch. Klingt nach Pommes Rot-Weiß für Vice Squad, Cheeseburgern für die Ramones und Whiskey-Cola für Ideal!

Serviert werden hausgemachte Punkrock-Happen mit eingängigen Melodien und treibenden, auch mal etwas vertrackteren Rhythmen. Immer scharf gewürzt mit ordentlich Energie und englischen und deutschen Texten.

2009 gegründet teilten sich THE SNACKS bisher die Bühne mit u. a. Spermbirds, Razzia, Normahl, MDC, Wasted, Mary’s Kids, Boxhamsters, The Peacocks, Herbärds und Dritte Wahl.

Bisher erschienen: 2010 - Punkfood (CD-R mit 5 Songs) 2012 - Ramtamtam (CD mit 11 Songs) 2019 – Live in der Kaiserhalle 2017 (Download-EP) 2019 – Farben (CD + Download mit 6 Songs)

Mit Mitgliedern von Sumpfpäpste (Reutlingen) und Thanheiser (Triberg) – dem ein oder anderen vielleicht bekannt. THE SNACKS: Slämmy – Gesang, Wolfram – Bass, Hannes – Gitarre, Hannibal – Schlagzeug

