Indi(e)stinction-Festival

Achtung: Festival Bundles mit 20% Nachlass! Der Endpreis ergibt sich nach der Auswahl von mindestens drei Tickets. Tickets gibt es HIER

Eine Punkrock-Legende kommt nach Reutlingen! TV Smith hat sich eine Karriere als moderner Troubadour aufgebaut, der mit seinen knallharten Texten und Kommentaren zu aktuellen Themen die Welt bereist und sich eine beachtliche Fangemeinde erspielt hat. Mit TV Smith & The Bored Teenagers - replay the songs of The Adverts - kehrt er zu seinen Wurzeln in den späten 70er Jahren zurück und nimmt die ADVERTS-Klassiker mit einer großartigen Band aus sympathischen Musikern neu auf, die schon seit vielen Jahren mit TV zusammenspielen und auf Festivals in ganz Europa ein hochoktaniges Live-Set spielen. Das Live-Set des Original-Frontmanns TV Smith und seiner Band The Bored Teenager's umfasst alle Adverts-Singles 'Gary Gilmore's Eyes', 'One Chord Wonders', 'No Time to be 21', aber auch einige neuere Songs seines Schaffens können Teil der Show sein. Genial!