Der TVB Stuttgart ist ein Sportverein aus dem Waiblinger Stadtteil Bittenfeld. Bekannt ist vor allem die Handball-Mannschaft der Herren, die nach der Saison 2014/2015 in die 1. Handball-Bundesliga aufgestiegen. Die "WILD BOYS" des TVB Stuttgart tragen ihre Heimspiele in der Scharrena Stuttgart aus, vermehrt werden die Heimspiele auch in der Porsche-Arena Stuttgart ausgetragen.

Dauerkarten für den TVB gibt es nur über die Geschäftsstelle des TVB Stuttgart.