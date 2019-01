Twin Bandit & Steph Cameron

× Erweitern Twin Bandit

An einem Tag vor etwa vier Jahren geschah in einer kleinen Küche in der St. James Musikakademie in Vancouver etwas ganz Besonderes:

In dieser gemeinnützigen Einrichtung, in der die Bäuche der bedürftigen Kinder der Nachbarschaft mit Essen und ihre Köpfe mit Musik gefüllt werden, stand die verzweifelte Köchin Hannah Walker vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Sie musste hunderte Quesadillas vorbereiten, bevor die hungrige Kinderschar über die Kantine herfiel, und gleichzeitig eine wohlmeinende, aber ungelernte freiwillige Helferin anweisen. In einem seltsamen Moment der Klarheit überkam Hannah die Erkenntnis, dass es sich bei diesem unbeholfenem Neuling, Jamie Elliot, um ihre musikalische Seelenfreundin handelte, die ihre Partnerin im Folk-Americana Duo Twin Bandit werden sollte. Es entstand sofort eine Verbindung – wie bei Schwestern – da sie beide gleichermaßen starke Instrumentalistinnen, Sängerinnen und Songschreiberinnen sind. Sie sind kreative Zwillingsseelen mit einem unwiderstehlich dunklen Hauch in ihrer Musik – daher der Name Twin Bandit. Ihre tief in der US-Folk-Singer-Songwriter-Storyteller-Tradition verwurzelte Musik glänzt mit ergreifenden Texten und schmerzhaft schönen, geradezu hypnotisierenden Gesangsharmonien.

Unterstützt wird das Duo auf dieser Tournee von der jungen Kanadierin Steph Cameron. Steph stammt aus Saskatchewan, einer der im kanadischen Landesinneren gelegenen, dünn besiedelten Provinzen. Einen Großteil ihrer bisherigen musikalischen Laufbahn verbrachte Steph als unstete Straßenmusikerin. Als Performerin ist sie eine energiegeladene Erscheinung, die ihr Material nicht nur mit bemerkenswerter Energie, sondern sogar mit einer gewissen Rastlosigkeit vorträgt. Die geborene Geschichtenerzählerin ist reichert ihre Songs mit farbenfrohen Charakteren und Details an.

Hannah Walker – Gesang, Gitarre

Jamie Elliot – Gesang, Gitarre

Steph Cameron – Gesang, Gitarre