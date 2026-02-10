Das Berliner Projekt TWIN NOIR verwandelt analoge Rohheit in urbane Ekstase. Zwischen Alternative, Electro und modernen Post-Punk Elementen entsteht ein Sound, der direkt unter die Haut geht. Treibende Rhythmen, markante Gitarren und melancholische Klangfarben verschmelzen zu einem eigenständigen Stil. Minimalistische, deutschsprachige Texte greifen Themen auf, die ihrer Musik emotionale Tiefe verleihen.

TWIN NOIR tourte bereits durch Europa, das Vereinigte Königreich, den Balkan und Mexiko und stand bereits als Support für DAF, She Past Away und Men Without Hats auf der Bühne. Festivalauftritte u.a. beim Extramuralhas Festival, Summerside Festival und Amphi Festival unterstreichen ihre internationale Präsenz. Zudem wurden sie mehrfach von Iggy Pop in seiner Iggy Confidential auf BBC Radio 6 präsentiert.

Live entfaltet TWIN NOIR eine Energie, die den Raum spürbar verändert. Körperlicher Druck, kompromisslose Präsenz und eine Ästhetik, inspiriert von Berliner Clubkultur, Punk und Vaudeville. Ihre Shows stehen für Freiheit, Kreativität und künstlerische Selbstbestimmung. Zwischen pulsierender Intensität und Punk-Attitüde entsteht ein Sog, dem man sich kaum entziehen kann.

Mit ihrem neuen Album „Chapter III“, das in Zusammenarbeit mit dem Berliner Label Odyssee Music Network erscheint, gehen TWIN NOIR nun auf ausgedehnte Deutschland- und Europa-Tour. Direkter, konsequenter und treibender denn je. Für alle, die Musik nicht nur hören, sondern auch spüren wollen und intensive Konzerte schätzen, bei denen man loslassen und eintauchen kann.