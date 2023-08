Am Naturgartenwettbewerb Geislingen haben sich 15 Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer beteiligt. Eine fünfköpfige Jury hat die Gärten bewertet und am 19. September findet nun die öffentliche Preisverleihung statt. Nach einer Information über die Merkmale eines naturnahen Gartens wird Oberbürgermeister Dehmer als Schirmherr die Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner überreichen.