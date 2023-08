Schlussakkord - Mord im MieV: Pasta und Pistolen

Vor einigen Tagen wurde die Leiche eines Restaurantbesitzers in der Küche seines Lokals gefunden. Ihm wurde in den Rücken geschossen, noch dazu mit seiner eigenen Pistole. An diesem Abend treffen sich seine Familie und Freunde, um dem Toten bei gutem italienischen Essen ihren Respekt zu erweisen. Doch nicht alle Gäste versuchen, die Erinnerung in Ehren zu halten. Einer von ihnen ist mehr damit beschäftigt, seine Spuren zu verwischen, um nicht entdeckt zu werden…

Schlüpfen Sie an diesem Abend in eine Rolle und entlarven Sie den Mörder – vielleicht werden Sie aber auch als Mörder entlarvt.

Rollenbeschreibungen werden im Vorfeld via E-Mail verschickt, Rollentexte werden am Veranstaltungsabend ausgegeben.

Spielgruppengröße: 8 Personen, Spieldauer ca. 3-4 Stunden

Teilnahme ab 16 Jahren