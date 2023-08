Manga Workshop mit Christina Plaka

Im Rahmen unserer Manga Week (11.09.23 – 17.09.23) bieten wir am 15.09.2023 einen Manga Workshop ab 12 Jahren an. Zu uns kommt die professionelle Comiczeichnerin und erste Mangaka in ganz Deutschland – Christina Plaka! Manga Fans kennen sie sicherlich von „Go for it“.

Der Kurs eignet sich für alle, die noch nie Comics oder Mangas gezeichnet haben und es gerne lernen möchten, aber genauso für Mangafans, die vielleicht selbst schon gerne zeichnen und noch besser werden möchten. Los geht`s um 14:00 Uhr. In 2 Einheiten zu Character Design und Anatomie lernt ihr das Zeichnen bis 17:00 Uhr!