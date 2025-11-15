Twisted Rose & Support: Krankheim

Twisted Rose rockt seit 2018 die internationalen Bühnen und hatte mit ihren Veröffentlichungen bereits mehrere Erfolge. Unter anderem Nummer 3 in den mexikanischen Charts, Nummer 10 in den spanischen Charts und mehrere Bestsellerpositionen in den Amazon-Verkaufscharts.

Sänger Caro, neben Chris Bones on the guitar, Bass Player AlfRed und Schlagzeuger Luggy.

Ihre ersten Live-Erfolgen erzielten sie unter anderem mit ihrem Auftritt beim Wrestling-Event "Extreme", wo sie die Fans mit ihrem harten Rock-Sound von diesem harten Sport überzeugen konnten. Die Affinität zum Wrestling ist kein Zufall, schließlich war Gitarrist Chris Bones selbst einst ein Profi-Wrestler. Neben der Musik arbeitet er in einem Feld, das oft in die Texte verschiedener Rock- und Metal-Bands eingepasst hat:

Er ist der Manager eines Bestattungsunternehmens. Man könnte denken, dass es hier eine oder andere Inspiration für Texte geben sollte. Twisted Rose steht seit 2020 mit dem Label 7us / 7hard unter Vertrag. Twisted Rose war auch der Auftakt der bekannten Band "GraveDigger".

Die Songs entstehen nicht in der Leichenhalle am Arbeitsplatz von Chris Bones, sondern im modernen, gut ausgestatteten Aufnahmestudio in Giebelstadt, der Heimatstadt von Twisted Rose. Mit dem Geist ihrer Idole und dem Sound von heute präsentieren die Hardrocker ihre Songs, die nicht vor dem Vergleich mit altbewährten Formationen des Genres zurückschrecken müssen.

Ihre energiegeladene Show, die die Fans ins Schwitzen und Rock-Küken eskalieren lässt, ist jetzt sehr gut bekannt.