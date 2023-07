Two On The Road

Drei Konzerte – drei Locations.

Der diesjährige Konzerttag in Öhringen feiert das Jubiläum 50 Jahre Hohenlohekreis mit drei Weltmusik-Konzerten aus den Ländern, in denen der Kreis Partnerlandkreise hat: Irland, Polen und China. Dazwischen haben Sie Gelegenheit durch die Altstadt und den Hofgarten zu schlendern, das ein oder andere kulinarische Angebot zu genießen (siehe unten), eines der Museen zu besuchen oder eine Stadtführung zu machen.

Teresa Horgan Flöte & Gesang / Michael Coult Gitarre, Whistle & Gesang

Irish Folk-Klänge machen den Auftakt beim Konzerttag in Öhringen. Ein hochkarätiges Duo der neuen irischen Szene kommt dafür auf der Bühne zusammen: Die Sängerin und Flötistin Teresa Horgan hören KennerInnen als Stimme von Bands wie FullSet und The Outside Track, mit denen sie rund um den Planeten tourte. Der junge Multi-Instrumentalist Michael Coult hat seinen Abschluss an der Musik-Universität in Limerick gemacht und verbrachte die letzten 10 Jahre auch „on the road“. Erleben Sie diesen musikalischen Roadtrip voller Gefühl und Eleganz.