Two Sparks "Paris"

2 multitalentierte Brüder, die Arrangements des Rock-FM-Stil & 70er Jahre weiterentwickeln zu bemerkenswerten, eigenen Elektro-Pop-Kreationen.

Pablo Jacquart (Gesang/Gitarre/Piano) & Lucas JM (Schlagzeug, Keyboards, DJ) genießen auf der Bühne ihre offensichtliche Komplizenschaft in einer mitreißendenden Performance. Sehr tanzbare Deutschland-Premiere!

"Know 'Bout U", die erste Single, die am 4. November 22 veröffentlicht wurde, ist ein "Banger" der 90er (erinnert an Green Day, No Doubt. Für die Hörer der 2020er nähern wir uns Lauv oder BTS).

Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr.

Reservierung per WhatsApp unter 0176 62328962.