Berenike Zerrer beschäftigt sich in ihren, in klassischer Acrylmalerei ausgeführten Bildern auf ein mit Tradition und Symbolik behaftetes Sujet der zeitgenössischen Kunst: Blumen, Früchte, Süßigkeiten wie Schokolade, Haribo etc.

Jürgen Zerrer zeigt Acryl-Collagen, Acryl-Collagen auf Original-Offset-Druckplatten und Polaroid-Art. Er verarbeitet plattgefahrene Blechdosen zu großflächigen Werken, verknüpft Polaroidbilder und Farbe und erschafft so ein neues strukturell polyfokales Sehangebot.