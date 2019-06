× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In der Liste der erfolgreichsten Hip Hop Artists der letzten 10 Jahre taucht Tyga ganz oben mit auf.

Mit dem Mixtape „Fan Of A Fan“ zusammen mit Chris Brown und der Single „Deuces“ begann für ihn der Weg ganz nach oben.

Seinen zunächst größten Erfolg hatte Tyga im Jahr 2011 mit der Single „Rack City“. Auch die Nachfolger „Make It Nasty“, „Faded“ und „Do My Dance“ mit 2 Chainz schossen in die Charts und dominierten in sämtlichen DJ Playlists den Sound der Clubs. Die „Well Done Mixtape Reihe“ erzielte kurz nach der Veröffentlichung enorm hohe Downloadraten. Das im Jahr 2012 veröffentlichte Album „Careless World“ und auch der 2013er Nachfolger „Hotel California“ konnten sich bis an die Spitze der US Rap Charts setzen.

Neben weiteren Alben und Mixtapes in den Folgejahren gab Tyga seinen Topspot nicht mehr ab und war unter anderem auf den Songs „Loyal“ von Lil Wayne, „Ayo“ von Chris Brown, „Bend Ova“ von Lil Jon, „Thrilla In Manilla“ von French Montana und „Ayy Ladies“ von Travis Porter gefeatured.

Nach der Trennung von Cash Money Records bekam die Karriere von Tyga einen erneuten Schub. „Temperature“ und „1 On 1“ deuteten seine Rückkehr an – mit „Taste“ gelang ihm 2018 ein Monster Hit, welcher in Amerika von Billboard in die Top 20 der besten Songs des Jahres gewählt wurde. Mit „Swish“ und „Dip“ legte er in kürzester Zeit nach und schnell wurde klar: Mit Tyga ist weiterhin zu rechnen!