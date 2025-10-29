Typhus, Outburst

Nachtschwärmer und Rockfans in seinen Gewölben. Auf 2 Ebenen findet man hier eine Bar inklusive Lounge Bereich mit gemütlichen Sitzgelegenheiten sowie einen Party- und Konzertsaal.
Info
Sonnenkeller Viemarktplatz 8, 72336 Balingen
Partys & Clubs
Sonnenkeller Viemarktplatz 8, 72336 Balingen
Nachtschwärmer und Rockfans in seinen Gewölben. Auf 2 Ebenen findet man hier eine Bar inklusive Lounge Bereich mit gemütlichen Sitzgelegenheiten sowie einen Party- und Konzertsaal.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH