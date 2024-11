Typisch Weihnachten? Die Improshow

Der Duft von Zimt und Tannengrün liegt in der Luft, die Lichter glitzern – es ist wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür! Doch was ist eigentlich typisch Weihnachten? Schlittenfahrten im Schnee oder hektische Last-Minute-Geschenkeinkäufe? Besinnliche Familienmomente oder Chaos unterm Baum? Bei unserer Impro-Weihnachtsshow werden wir das gemeinsam mit euch rausfinden. Taucht mit uns ein in eine weihnachtliche Achterbahnfahrt voller überraschender Wendungen, komischer Momente und bewegender Geschichten. Die Inspiration dafür direkt von euch: Ob Weihnachtswunder oder -katastrophe – was auf der Bühne passiert, liegt in eurer Hand! Kommt vorbei, lasst euch verzaubern und findet gemeinsam mit uns heraus: Was ist eigentlich typisch Weihnachten?