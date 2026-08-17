Das Tzupati Orchestra besteht aus sechs Musikern aus ganz Europa und verkörpert den Geist der Zusammenarbeit, der Verbundenheit und der kulturellen Verschmelzung. Eine wilde Zigeunermelodie, ein schelmischer Komplize der ersten fieberhaften Tanzschritte, lässt diese unvergleichliche Energie in alle Richtungen fliegen und scheint das Tzupati Orchestra dabei über die Bühne zu heben.

Was als reichhaltiges Repertoire traditioneller osteuropäischer Musik begann, hat sich zu einer abenteuerlichen Mischung aus mediterranen Volksmelodien und Eigenkompositionen entwickelt. Ihr charakteristischer Sound verbindet Flöte, Klarinette und Posaune mit hochfliegenden Gesängen und einer erstklassigen Rhythmusgruppe und schafft so ein unvergessliches Live-Erlebnis.

Flute : Ludmilla Mercier

Clarinette : Rebecca Minten

Trombone : Pere Molines

Accordéon : Lea Gasser

Double Basse : Ulysse Loup

Drums : Corentin Barro