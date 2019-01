Er ist eines der wenigen, unverwüstlichen Originale der internationalen Rockszene:

Seit mehr als 40 Jahren steht der Solinger/Wuppertaler Musiker Udo Dirkschneider auf der Bühne und macht mit seiner starken, charismatischen Stimme zahlreiche Songs zeitlos und unvergesslich. Nachdem er in den vergangenen Jahren mit der Formation DIRKSCHNEIDER alte Accept-Klassiker noch einmal aufleben ließ und dafür weltweit frenetisch gefeiert wurde, erschien am 31. August nun ein neues U.D.O.-Studioalbum mit dem Titel „Steelfactory“. Und so heißt auch die Tour