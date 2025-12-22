U need is love

Die Choreografin Doris Uhlich aus Wien erforscht in Zusammenarbeit mit dem Ensemble Divers die Qualität und Dynamik menschlicher Beziehungen, die Wechselwirkung von Anziehung und Abstoßung, Nähe und Distanz, Sehnsucht und Kontakt. Die Performer*innen unterschiedlicher Generationen, Geschlechter und Abilities lassen sich auf vielfältige körperliche Codes der Liebe und Gefühlswelten ein, die erfüllte Liebe und auch ihre Absenz auslöst. Darüber hinaus schwingt die Frage mit – wie kann Liebe Aufforderung zur grundsätzlichen Akzeptanz und Empathie für Andere jenseits von Konfliktlinien und Unterschieden sein?

Der Titel ist dem Song der Beatles „All you need is love“ entlehnt. Diesen lesen wir zeitlos als ein Versprechen auf Menschlichkeit und Liebe. Der Satz „Sei a Mensch“ (Marcel Reif) ist ein Bekenntnis zu Fähigkeiten wie Mitleid, Nächstenliebe, Toleranz und Hilfsbereitschaft. Sie ist auch ein Verweis auf die grundsätzliche Gleichheit aller Menschen und auf die „unantastbare“ Würde jedes Menschen.