U-nited & Support: Liebe Grüße.

U-nited:

Mitreißende Melodien, energiegeladene Riffs und tiefgründige Texte – das ist U-nited aus Stuttgart. Die Band verbindet modernen Alternative Rock mit Einflüssen aus Blues und Progressive Rock und erschafft so einen einzigartigen Sound, der unter die Haut geht. Ihre Songs greifen gesellschaftliche Themen sowie persönliche Erfahrungen auf.

In ihrem Stil vereinen sich atmosphärische Klanglandschaften, kraftvolle Energie, progressive Songstrukturen und eingängige Melodien – inspiriert von Bands wie Mazzy Star, The Pretty Reckless, Porcupine Tree und den Cranberries. So entsteht ein abwechslungsreicher Sound, der mal nachdenklich und verträumt, mal rau und mitreißend ist, dabei aber immer authentisch und leidenschaftlich bleibt.

Die Band arbeitet stetig an neuem Material und entwickelt ihren Stil kontinuierlich weiter. Im Juni 2025 erschien die neue EP „Closer Look“, die einen eindrucksvollen Querschnitt durch das musikalische Spektrum der Band bietet. Wer Lust auf moderne Rockmusik mit Tiefgang und internationalem Flair hat, sollte sich U-nited nicht entgehen lassen!

Support: Liebe Grüße:

"Liebe Grüße" ist eine 2018 gegründete deutschsprachige Pop Punk Band aus Süddeutschland. Was die Band in ihren Songs bewegt, ist ein altbekanntes Konzept: Liebe, Rausch, Freude und Trauer – doch mit einer Prise Generation Z, in der Themen wie die Kritik an Social Media eine große Rolle spielen. In dieser hyperdigitalisierten Welt mit tausend Möglichkeiten hat sich die Band für einen Sound entschieden, der an Jennifer Rostock, Paramore oder Itchy erinnert.