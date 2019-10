As they say, after Halloween is before Halloween!

Welcome to our special event - U18 H A L L O W E E N • Deviltale.

Im finsteren Licht des Mondes kannst du etwas an dir vorbeihuschen sehen. Dir ist kalt und heiß zugleich. Um dich herum ist absolute Stille. Alles was du hörst ist dein eigener Atem und jeder einzelner deiner Herzschläge. Du spürst, wie das Blut in deinen Adern zu gefrieren beginnt, bist wie gelähmt, hast die Kontrolle über deinen Körper verloren. Alles in dir sträubt sich dagegen, du hast aber keine Chance. Nimm dich in Acht, wenn dich die Schatten hereinlocken.

HELL IS EMPTY; ALL THE DEVILS ARE HERE ;)

Wir laden ein, zu einer teuflischen Nacht in einzigartiger Atmosphäre mit vielen Specials.

😈 MEGA HALLOWEEN DEKO

😈 SPECIAL EFFECTS

😈 TOP DEEJAYS

😈 und vieles mehr .......

Weil eine Nacht zu wenig ist, feiern wir ein zweites Mal Halloween dieses Jahr. Ein ganz spezielles zweites Mal = U18!!!

Ihr dürft gerne verkleidet kommen, es ist aber keine Pflicht.

► GEÖFFNET AB 21 UHR!

► GROßE GETRÄNKE AKTION

► EINLASS AB 16 JAHREN, MIT U18 VEREINBARUNG* ODER PARTYPASS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

KLANG|RAUM:

Black & Mixed Music by Dj-Kushi

KLUB|RAUM:

EDM, House, Electro by Luca Plumari

FIESTA:

Party Tunes by DJ Slott

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Loungereservierungen telefonisch 07071 94 25 940 möglich ODER online http://bit.ly/toptuereservierung

★★★★★★★★★★★★★★★★★

EINLASS AB 16 JAHREN

Öffnungszeiten 21:00 - 4:00 Uhr

★★★★★★★★★★★★★★★★★

Aufenthalt mit U18 Vereinbarung* bis 4:00 Uhr

Aufenthalt mit Partypass** bis 0.00 Uhr.

*►► DOWNLOAD U18 Formular:

https://bit.ly/2Hs9Zda

**►► ZUM PARTYPASS

https://www.partypass.de/

Die U18 - Vereinbarung ist nur in Verbindung mit der Ausweiskopie eines Erziehungsberechtigten gültig und bei uns gilt grundsätzlich immer nur ZWEI PERSONEN DIE BEAUFSICHTIGT werden dürfen!

WICHTIGE INFORMATION:

Das Tragen von Masken ist bei uns nicht verboten. Jedoch werden maskierte Besucher beim Einlass verstärkt kontrolliert und müssen die Maske zur Identifizierung der Person abnehmen. Taschen werden generell durchsucht und Waffenattrappen abgenommen.

Maskierte Besucher müssen aufgrund der Kontrollen mit einer längeren Wartezeit beim Einlass rechnen.