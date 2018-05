U20 Open Air Poetry Slam

Es ist mittlerweile zur liebgewonnenen Tradition geworden, dass der WORD UP! U20 Poetry Slam jährlich an einem anderen Ort seinen Saison-Abschluss unter freiem Himmel feiert. In diesem Jahr zeigt der Poetry Slam Nachwuchs vor der halle 02 im FREIen in der Bahnstadt, dass Heidelberg nicht umsonst den Ruf einer Slam-Hochburg genießt - gerade auch im Jugendbereich. Poetinnen und Poeten, die nicht älter als 20 sind, treten im urbanen Ambiente der Bahnstadt in den beliebten Wettstreit der Worte. Innerhalb von 5 Minuten werden Gedichte, Raps oder Geschichten auf die Bühne gebracht. Das Publikum bildet die Jury. Auf die Plätze, fertig – WORD UP!